2020/12/15 | 19:40 - المصدر: سفن سكاي

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على الر غم من رفع الخيام من ساحة التحرير وفتور الاحتجاجات الا ان مسلسل الاغتيالات للناشطين مازال مستمرا حيث اغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء، احد الناشط ين المدنيين وسط العاصمة بغداد. واكد مصدر لسفن سكاي ان مستشفى الشيخ زايد استقبل جثة المجني عليه وعليها آثار خمس رصاصات أن “الناشط وصل المستشفى قتيلاً .



ولم يصدر اي توضيح امني لحد اعداد الخبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتيال ناشط مدني وسط بغداد 7 SKY TV.

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