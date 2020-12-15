إعادة فتح ساحة الحبوبي بعد 14 شهرا من إغلاقها إثر تظاهرات تشرين

2020/12/15 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعادت قوات الأمن فتح ساحة الحبوبي مركز الاحتجاجات الرئيس في مدينة الناصرية بعد أكثر من عام على إغلاق الساحة ومحيطها إثر نصب خيام المحتجين منذ انطلاق تظاهرات تشرين.

حيث باشرت السلطات المحلية في الناصرية بإعادة تهيئة الساحة امام أصحاب المحال والعيادات الطبية وحركة السير والمرور بعد رفع الحواجز الكونكريتية التي كانت تطوق مداخل ومخارج الساحة وإزالة جميع الخيام وسط انتشار أمني مشدد

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