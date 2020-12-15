ترجيح نيابي لموعد ارسال موازنة 2021.. كم سيستغرق اقرارها؟

2020/12/15 | 19:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت , الخميس , ان مجلس الوزراء قد انهى مراجعته لمشروع قانون الموازنة وانها متوقفه على اتفاق أخير , مرجحة ارسال الخميس المقبل .

وقالت جودت في تصريح صحفي، ان ” مشروع قانون الموازنة قد تم الانتهاء من مراجعته ولن تبقى فيه الا الانتهاء من التوافق النهائي مع الوفد الإقليم رئاسة قوباذ طالباني المتواجد في بغداد ” .

وأضاف ان ” الحكومة والوفد الكردي اتفقا بشكل شبه نهائي على بنود الموازنة بحسب شروط قانون العجز المالي الذي اعتبر قانون لموازنة 2020 ” , مرجحة ان ” يتم ارسال مشروع القانون الخميس المقبل ” .

وأشارت جودت الى ان ” التصويت على الموازنة سوف لن يستغرق اكثر من أربعين يوما ” .

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