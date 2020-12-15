2020/12/15 | 19:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد ايوب يوسف اسماعيل يؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن المرحوم حسين ناصر الزهيري – السيد محمد حسين شذر يؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن المرحوم علي العبودي – السيد نعيم عبدالمحسن يؤدي اليمين الدستوري بدلاً عن السيد فالح يونس العيساوي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالاسماء..



مجلس النواب يصوت على ثلاثة نواب جدد بدلا من متوفين المركز الخبري الوطني.

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