سهم آبل يرتفع 3% مع تكهنات بزيادة إنتاج

2020/12/15 | 19:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم "آبل" بنحو 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تكهنات بزيادة إنتاج أجهزة "آيفون" في العام المقبل.

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