2020/12/15 | 19:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختارت الشركة العامة للموانئ العراقية شركة دايو الكورية لتنفيذ ميناء الفاو الكبير، بعد استبعاد المنافس الصيني.

وذكر مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي في تصريح صحافي أن شركة دايو الكورية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ مشروع الميناء والشروع بتنفيذ العمل سيتم بعد الإقرار داخل مجلس الوزراء.

وأوضح أن وزارة النقل أنجزت جميع أوراق العقد ومن المتوقع بدء العمل في إنشاء الميناء خلال أسبوع من تاريخ التوقيع الذي يتضمن خمسة عقود تكميلية ستمكن الميناء من العمل بكفاءة وقدرة على استقبال الناقلات الكبيرة وبدء العمل بطريق الحرير وإنشاء القناة الجافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ العراقية: اختيار شركة “دايو” لإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ العراقية: اختيار شركة “دايو” لإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).