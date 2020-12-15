3 نواب جدد يؤدون اليمين الدستورية في جلسة البرلمان

2020/12/15 | 19:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الثلاثاء، أن ثلاثة نواب جدد أدوا اليمين الدستورية في جلسة البرلمان.وقالت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ايوب يوسف اسماعيل أدى اليمين الدستوري بدلاً عن المرحوم حسين ناصر الزهيري، ومحمد حسين شذر أدى اليمين الدستوري بدلاً عن المرحوم علي العبودي”.وأضافت، أن “نعيم …

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