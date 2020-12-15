2020/12/15 | 19:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

84 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف مدير مطار اربيل الدولي، احمد هوشيار، الثلاثاء، هوية الطائرة العسكرية التي تحوم في سماء مدينة اربيل منذ مساء، امس الاثنين، فيما اكد مواطنون انزعاجهم من اصوات الطائرة.

وقال مدير مطار اربيل في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (15 كانون الاول 2020)، ان "الطائرة التي تحلق منذ مساء امس في سماء مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، طائرة عسكرية اميركية تابعة لقوات التحالف الدولي، ولا تشكل الطائرة اي خطورة على مدينة اربيل ".

واضاف، ان "الطائرة التي انطلقت من بغداد لا تظهر على شاشات رادار مطار اربيل الدولي وهي تحلق في سماء المنطقة حتى مدينة كركوك، وتحلق على إرتفاع 16 الف قدم".





واوضح، ان "تحليق الطائرة ليس من اختصاص وسلطة اقليم كوردستان وتعود الى السلطات الاتحادية في بغداد".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة عسكرية تحلق بصورة مستمرة في سماء مدينة اربيل.. منذ مساء امس) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة عسكرية تحلق بصورة مستمرة في سماء مدينة اربيل.. منذ مساء امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).