منظمة الاغذية والزراعة: خمسة ملايين يمني على بعد خطوة من المجاعة العام المقبل

2020/12/15 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]حذر تقرير لمنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو) أن من المرجح أن يعيش خمسة ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة العام المقبل.

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