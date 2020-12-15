أكثر من 193 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في أمريكا

2020/12/15 | 19:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

أفادت جامعة جونز جوبكنز الأمريكية بتسجيل أكثر من 193 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات الجامعة: “تم تسجيل 193454 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما سجلت الجامعة 1311 حالة وفاة خلال الساعات الماضية.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا منذ بداية انتشار الوباء في الولايات المتحدة، أكثر من 16.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 300 ألف حالة وفاة، وقد تعافى من العدوى أكثر من 6 ملايين شخص.



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