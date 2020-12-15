واشنطن تصنف

2020/12/15 | 19:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، تصنيف "سرايا المختار" في البحرين كجماعة إرهابية.

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