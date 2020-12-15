نائب يرد على أنباء شكوى لمواطنين كرد في كركوك تعرضوا لـ”محاولات تهجير”

2020/12/15 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

رد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، عبد الخالق العزاوي، اليوم الثلاثاء، على أنباء تقدم مواطنين في كركوك بشكوى بعد تعرضهم لـ"محاولات تهجير" من قراهم في المحافظة.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كركوك تمثل عراقا مصغرا تضم كل المكونات والقوميات العربية والكردية والتركمانية، وكل قومية جزء لايتجزا من المنظومة الاجتماعية وتاريخها، والقوميات في حالة تعايش سلمي منذ فترات طويلة جدا".

واضاف العزاوي، أن "هناك فراغات بين كردستان وكركوك يتم استغلالها من قبل الارهابين بين فترة، واخرى لاستهداف الابرياء من كل المكونات دون استثناء عربا وكردا وتركمان".

وأكد عضو لجنة الامن والدفاع، أن "الحديث عن عمليات تهجير للكرد في بعض القرى ومحاولة تعريبها امر غير دقيق"، لافتا الى ان "العرب جزء من كركوك كما هم الاكراد وبقية القوميات، والارهاب يستهدف الجميع دون استثناء"، محذرا من "زج مشاكل القرى في نفق الصراعات السياسية".

وكان برلمان اقليم كردستان قدم طلب من حكومة الاقليم التحرك سريعاً نحو الحكومة الاتحادية لابرام اتفاق امني يخص المناطق المتنازع عليها بعد شكاوى من الاهالي الكرد في منطقة سركران وبلكانه في كركوك احمايتهم نتيجة ما اسموها بـ"اعتداءات ومحاولة تهجيرهم لتعريب المنطقتين".

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