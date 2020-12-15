قاضٍ بارز: قرار محكمة التمييز بحق ’’أبو مازن’’ غير قابل للطعن

2020/12/15 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب السابق القاضي البارز وائل عبد اللطيف أن قرار محكمة التمييز الذي يمنع النائب الحالي أحمد الجبوري "أبو مازن" من خوض الإنتخابات المقبلة نهائي وغير قابل للطعن.

وقال عبد اللطيف في مقابلة متلفزة إن " القرار قطعي وغير قابل للطعن وملزم التطبيق، وحتى وأن ذهب "أبو مازن" للمحكمة الاتحادية فأن لا سلطة للاتحادية على محكمة التمييز وفقاً للقانون ".

وأصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاثنين (14 كانون الأول 2020)، قراراً باستبعاد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري "أبو مازن"، من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر قضائي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الهيئة القضائية في محكمة التمييز أصدرت قرارها النهائي بالمصادقة على قرار مجلس مفوضية الانتخابات باستبعاد احمد عبدالله الجبوري (ابو مازن) من المشاركة في الانتخابات".

وأشار المصدر، إلى أن "القرار الذي أصدرته محكمة التمييز يعد قراراً نهائياً وغير قابل للطعن، وذلك لادانته بقضايا فساد ورد الطعن الذي تقدم به".

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