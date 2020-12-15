2020/12/15 | 20:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة توافق على تخفيض اجور الموازين الجسرية للبضائع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/15 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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