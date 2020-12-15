تشكيل لجنة نيابية لمتابعة مطالب المزارعين والعقود الزراعية في كركوك

2020/12/15 | 20:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع وعدد من النواب لمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية والاشكالات الاخرى في محافظة كركوك.

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