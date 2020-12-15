ديالى.. انقطاع الكهرباء عن اكثر من 90 الف نسمة بسبب سقوط برجيين

2020/12/15 | 20:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، انقطاع الكهرباء عن اكثر من 90 الف نسمة بسبب سقوط برجين شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية كنعان (21كم شرق بعقوبة) مهدي عبد الكريم لـ /المعلومة/، ان “اثنين من ابراح خط رئيسي في منطقة برغة شرقي بعقوبة سقطا قبل قليل بسبب الرياح القوية ما تسبب في انقطاع التيار عن اكثر من 90 الف نسمة في مدينتي كنعان وبلدروز في ان واحد بالاضافة الى عشرات القرى”.

واضاف، ان “سقوط البرجيين ليس بفعل تخريبي او ارهابي بل بسبب تقادم شبكة الكهرباء في ديالى بشكل عام وحاجة الابراج الناقلة للخطوط الرئيسية الى عمليات تطوير وتحديث لانها منصوبة من عقود طويلة دون اي تغير”.

وتعاني ديالى من انهيار ابراج الكهرباء بسبب العواصف بسبب تقادمها وعدم اجراء اي عمليات صيانة.



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