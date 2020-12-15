2020/12/15 | 20:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يُصوت على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة مطالب المزارعين بشأن عقودهم في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/15 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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