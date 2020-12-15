البرلمان يُصوت على تشكيل لجنة نيابية بشأن محافظة كركوك

2020/12/15 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية والاشكالات الاخرى في محافظة كركوك.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يصوت على لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع وعدد من النواب لمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية والاشكالات الاخرى في محافظة كركوك”.

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