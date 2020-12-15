المرجع السيستاني: يوم غد الأربعاء هو المُتمم لشهر ربيع الآخر

2020/12/15 | 20:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتبُ سماحة السيد السيستاني (دام

ظلّه) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ

الأربعاء هو المُتمم لشهر ربيع الآخر، و

يوم الخميس الموافق (١٧ / ١٢ /٢٠٢٠ م )هو

الأول من شهر جمادى الأولى لعام ١٤٤٢

للهجرة.نسألكم

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