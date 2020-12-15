تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة قانونية تطبيق قرارات العدالة الانتقالية

2020/12/15 | 20:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

صوت مجلس النواب على لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين وعدد من النواب لمتابعة مدى قانونية تطبيق قرارات العدالة الانتقالية .

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