2020/12/15 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” السيرة الذاتية لوزيرة الدولة هيام نعمت محمود، التي صوت عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء.

التالي

منذ 4 دقائق

البرلمان يُصوت على تشكيل لجنة نيابية بشأن قرارات العدالة الانتقالية

منذ 6 دقائق

البرلمان يُصوت على تشكيل لجنة نيابية بشأن محافظة كركوك

منذ 31 دقيقة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 56 دقيقة

اسماعيل وشذر وعبد المحسن يؤدون اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان

منذ 59 دقيقة

البرلمان يُصوت لـ هيام نعمت محمود كوزيرة للدولة

منذ ساعة واحدة

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

منذ ساعتين

ناظم: موازنة 2021 ستعالج الأزمات بين المركز والإقليم

منذ ساعتين

الكعبي يهنأ الغانم لإعادة انتخابه رئيسآ لمجلس الأمة الكويتي

منذ 3 ساعات

الكاظمي يوجه بتطبيق الفقرة القانونية المعنية بتوظيف 5 % من ذوي الإعاقة

منذ 4 ساعات

مكتب علاوي: الطائرات المسيرة لا تخضع للموافقات الرسمية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. السيرة الذاتية لوزيرة الدولة هيام نعمت محمود) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. السيرة الذاتية لوزيرة الدولة هيام نعمت محمود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).