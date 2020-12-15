الشركة الصينية متخصصة بمشاريع الكهرباء ولا علاقة لها بهندسة البناء

2020/12/15 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشركة الصينية التي تم طرحها كمنافس لشركة دايو الكورية لإنجاز مشروع ميناء الفاو هي شركة متخصصة بالطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والاتصالات، وليس لها علاقة بأعمال هندسة البناء.

ويظهر الموقع الخاص بالشركة الصينية تخصصه بإنجاز المشاريع الكهربائية والنقل والاتصالات حصرا، فيما تتحدث مصادر مطلعة أن الشركة المطروحة للاستثمار في مشروع الفاو غير تابعة للحكومة الصينية، ما يعني أن التعاقد معها سيكون خارج إطار الاتفاقيات بين الحكومتين.

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