2020/12/15 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسّوف يحتفل بخطوبة إبنه بيروت- الزمان احتفل المطرب جورج وسوف بخطوبة نجله جورج ونشر صورتين للعروسين أرفقهما بتعليق مؤثر، إذ كتب(ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس نظراً للأوضاع الكورونية..إن شاء الله بتتهنوا على الطريقة المودرن بحياتكن، وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا).ولاقت الصور التي شاركها وسوف عبر […]

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