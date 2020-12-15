2020/12/15 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباني تشيد بأداء زوجها يلدريم اسطنبول- الزمان نشرت ملكة جمال المغرب السابقة والممثلة المغربية إيمان الباني مقطع فيديو من مسلسل (رامو) الذي يلعب بطولته زوجها النجم التركي مراد يلدريم وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي وعلقت عليه (إبداع فوق الوصف ، أنا فخورة بك حبيبي).ووافقها الفنان المغربي الدوزي فعلق : فنان بكل […]

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