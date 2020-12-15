2020/12/15 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ 64 بيروت – الزمان أحتفلت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ 64 برفقة عائلته المكونة من شقيقها وشقيقتها.وشاركت الرومي صورة لها برفقة أشقائها عبر إنستغرام وأرفقتها بتعليق (ما بتكمل الفرحة إلا مع جمعة العيلة).وتم تداول الصورة العائلية بشكل كبير وعلق الجمهور على الشبه بين الإخوة خاصةً ماجدة […]

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