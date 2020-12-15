تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الامر الديواني رقم ٢٩ المتعلقة بمكافحة الفساد

2020/12/15 | 20:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

صوت مجلس النواب على لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الامر الديواني رقم ٢٩ المتعلقة بمكافحة الفساد واختيار نواباً لها من اللجان النزاهة والقانونية وحقوق الانسان.

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