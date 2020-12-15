العراق: اغتيال ناشط بارز في احتجاجات ساحة التحرير

2020/12/15 | 20:29 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، قيام مسلحين مجهولين باغتيال الناشط المدني البارز في بغداد صلاح العراقي، أحد أبرز الوجوه الشبابية في احتجاجات ساحة التحرير بالعاصمة، موضحة، لـ"العربي الجديد"، أنّ المسلحين هاجموا الناشط في منطقة "بغداد الجديدة" بجانب الرصافة في العاصمة بخمس رصاصات تسببت بمقتله في الحال.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من اختطاف ناشط في بغداد يدعى عباس الربيعي، وتعذيبه لعدة ساعات ثم رميه على جانب طريق عام شرقي بغداد.

وعلى الرغم من تمكّن السلطات العراقية من رفع خيم المعتصمين في بغداد ومحافظات جنوبية، إلا أن عمليات الاغتيال والاعتقال والتهديد ما تزال تطاول الناشطين في الاحتجاجات.

وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تجدد عمليات الاغتيال التي تستهدف مشاركين في الاحتجاجات.

وقال حساب "فدا" على موقع "تويتر" إنّ منْ وصفها بـ"المليشيات القذرة" قامت باغتيال الناشط صلاح العراقي في بغداد.

اغتيال الشاب صلاح العراقي في بغداد من قبل الميليشيات القذرة#صلاح_العراقي pic.twitter.com/Ei8IzyXjo1

— Fada 🇮🇶 (@3fad5aee) December 15, 2020

وعلّق الصحافي معن حبيب على ذلك بالقول "قائمة الاغتيالات في العراق التي تديرها المليشيات بعلم الدولة تشطب اسم الناشط المدني صلاح العراقي"، مضيفاً "بمعنى آخر تمت تصفيته، وهذا دليل على أن القائمة تطول، وستطاول كل الناشطين".

♨️#العراق قائمة الاغتيالات في العراق التي تديرها المليشيات بعلم الدولة تشطب اسم الناشط المدني صلاح العراقي.بمعنى اخر تمت تصفيته ....



وهذا دليل ان القائمة تطول..وستطال كل الناشطين ...

— Maan Habib - معن حبيب (@MhabibAhi) December 15, 2020

وقالت الناشطة نور ميثم القيسي إنّ "عملية اغتيال صلاح العراقي تمت على بُعد أمتار قليلة من نقطة تفتيش أمنية"، في إشارة إلى استمرار القوات العراقية بغض الطرف عن عمليات الاغتيال التي تحدث في بغداد ومحافظات جنوبية.

اغتيال المتظاهر صلاح العراقي هذا اليوم في منطقة بغداد الجديدة في بغداد هذا اليوم.يذكر ان الاغتيال تم على بعد امتار من السيطرة الامنية المتواجدة في المنطقة.



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— Noor Mytham ALqaissi (@nooraqaissi) December 15, 2020

وانتقد علي ثاني، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، القوات الأمنية وكل من سكت على قتل العراقي، قائلاً "عار على من قتله، وعار على من نادى بالإصلاح، عار على كل مقتدر ساكت، عار على كل القوات الأمنية، وعار على حكومة ورئيس حكومة أُخضعا لإرادة النذل الذي ادعى الإصلاح، عار على مستشاري الحكومة وعلى كل من ساوم بدم الشهيد".

🔻أللهم إننا بلغنا ..



أللهم فإشهد#صلاح_العراقي_شهيد_تشرينوعارٌ على من قتله ..



وعارٌ على من نادى بالإصلاحعارٌ على كُل مُقتدر ساكتعارٌ على كُل القوات الأمنيةوعارٌ على حكومة ورئيس حكومة خضعا لإرادة النذل الذي إدعى الإصلاحعارٌ على مُستشاري الحكومة وعلى كل من ساوم بدم الشهيد pic.twitter.com/PQHSQTdiVj

— 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) December 15, 2020

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