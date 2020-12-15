أمانة بغداد: انقطاع الكهرباء يعرقل عمليات سحب وتصريف مياه الامطار

2020/12/15 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

امين بغداد يدعو وزارة الكهرباء لتفعيل استثناء محطات الصرف الصحي من القطع المبرمج للكهرباء اثناء الامطار.١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠دعا امين بغداد المعمار علاء معن وزارة الكهرباء للاسراع بتفعيل الاستثناء من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية بعد انطفائها عن عدد من محطات الصرف الصحي .وذكر بيان للامانة ان " امين بغداد يتابع من خلال غرفة عمليات الامطار جهود الدوائر وتشغيل المحطات الرئيسة والفرعية الخاصة بتصريف المياه لسحب مياه الامطار ".واضاف ان " غرفة العمليات اكدت ان جميع المحطات تم تصفيرها وجاهزة للعمل بطاقتها القصوى سوى مشكلة قطع مغذيات الطاقة الكهربائية عن عدد من محطات الصرف الصحي والتي ستأثر سلباً على عمليات سحب وتصريف المياه عن عدد من المناطق وتابع ان " امين بغداد وجه بنشر الجهد الآلي والبشري وتواجد الملاكات المتقدمة ميدانياً لمتابعة اعمال تصفير الشوارع والمحلات السكنية ".

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