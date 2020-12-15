مسابقات الكرة تعلن حرمان ستة لاعبين من اللعب في الجولة التاسعة بدوري الكرة

2020/12/15 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة العراقي اليوم الثلاثاء (15 كانون الاول 2020)، عن حرمان ستة لاعبين يمثلون خمسة اندية من اللعب في الجولة التاسعة بدوري الكرة الممتاز بسبب البطاقات الملونة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الحرمان شمل نياز مقديد وأسن منساه من الكهرباء، ورضا نصر الله من الحدود، وسيف علي فليح من الصناعات، واحمد خالد من الميناء، واحمد نور من القاسم".

وتنطلق الجولة التاسعة يوم الخميس المقبل بإقامة اربع مباريات، فيما تختتم الجمعة بستة لقاءات في بغداد والمحافظات.

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