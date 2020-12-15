2020/12/15 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين لمتابعة تنفيذ الامر الديواني رقم ٢٩ المتعلق بمكافحة الفساد ، واختيار نواب لها من لجان النزاهة والقانونية وحقوق الانسان ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الامر الديواني المتعلق بمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الامر الديواني المتعلق بمكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).