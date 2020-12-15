2020/12/15 | 20:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/أجرى وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، وايطاليا لويجي دي مايو، اليوم، محادثات بواسطة الاتصال الهاتفي ركزت على التعاون الثنائي وقضايا المنطقة والتطورات الإقليمية.وأشار الوزيران، الى حرص البلدين على زيادة التعاون وتطوير العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات، كما بحثا الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدين ضرورة التوصل لحلول سياسية للأزمات في سوريا وليبيا.وحسب بيان صحفي للخارجية الأردنية، لفت الصفدي الى موقف إيطاليا الداعم لحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل، والرافض لسياسة بناء المستوطنات وهدم البيوت.كما شكر الصفدي نظيره الإيطالي على دعم بلاده المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأنروا/.واشار وزير الخارجية الإيطالي الى الدور الأردني المركزي في الاسهام بحل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا الدعم للأردن في مواجهة عبء اللجوء السوري.وأكد الوزيران، اللذان سيلتقيان في العاصمة عمان بداية العام المقبل في سياق التشاور السياسي المستمر، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق واستمرار العمل معا في مكافحة الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا خارجية الاردن وايطاليا يبحثان قضايا المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا خارجية الاردن وايطاليا يبحثان قضايا المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).