تطورات أزمة الجائحة: انخفاض عدّاد الضحايا إلى أدنى مستوى منذ أشهر

2020/12/15 | 20:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة في العراق إلى أكثر من 577 ألف إصابة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 577 ألف حالة.

سجل العراق نحو 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 15 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 1391 إصابة، و11 حالة وفاة فقط خلال 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة يومية لضحايا الفيروس منذ أشهر.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2165 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 88%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 53 ألف شخص، 198 منهم تحت العناية المركزة.

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