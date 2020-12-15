البرلمان يُصوت على تشكيل لجنة نيابية بشأن مكافحة الفساد

2020/12/15 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الامر الديواني رقم ٢٩ المتعلقة بمكافحة الفساد.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت على لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الامر الديواني رقم ٢٩ المتعلقة بمكافحة الفساد واختيار نواباً لها من اللجان النزاهة والقانونية وحقوق الانسان”.

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