تصريحات مطمئنة من مدير التقاعد الجديد عن الرواتب: الكاظمي يتابع شخصياً

2020/12/15 | 20:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت دائرة التقاعد الوطنية، الثلاثاء، ان رواتب المتقاعدين خلال موازنة العام المقبل "مؤمنة"، وفيما نفت استقطاع أي أموال من الرواتب، أكدت ان مكافأة نهاية الخدمة ستصرف بشكل تدريجي.

وقال مدير الدائرة اياد محمود هادي، خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي" الذي يقدمه الزميل "هشام علي" وتابعه "ناس" (15 كانون الاول 2020)، ان "رواتب المتقاعدين تحظى باهتمام كبير من الحكومة ورئيس الوزراء شخصياً"، موضحاً انه "لم نجد اي حرج في تأمين رواتب المتقاعدين، حيث ان رواتبهم ليست جميعها من الصندوق بل انها تقسم الى شقّين، وهما خزينة الدولة في وزارة المالية، والصندوق".

واعلن هادي ان "عدد المتقاعدين في العراق، بحسب احصائية اخر شهر، بلغ مليونين و447 الف متقاعد، فيما بلغ مجموع رواتبهم ترليوناً و400 مليون، حيث تم تأمين المبالغ، بواقع ترليون من وزارة المالية و400 مليون من الصندوق".

وبشأن تأخر صرف مكافأة نهائية الخدمة قال هادي انها "تمول من خزينة الدولة، وتوجد لدينا مشكلة في قسم المتقاعد المدني؛ وذلك بسبب كثرة الاحالات وطلبات المكافأة، مما ولّد لدينا عجزا في تمويل مكافأة المتقاعد المدني"، كاشفاً انه "بحدود من 6 الى 7 الاف موظف يتم احالتهم للتقاعد شهرياً".

واكد مدير التقاعد ان "مكافآت نهاية الخدمة في موازنة عام 2021 ستكون مؤمنة".

واشار الى ان "عدد المحالين الى التقاعد خلال عام الحالي، بلغ 86 الف متقاعد"، منوهاً انه "لاتوجد مشكلة في الاحالة، واغلب شكاوى المواطنين حول مكافأة نهاية الخدمة".

ولفت الى ان "عدم قبول كفالة المتقاعد تتعلق بقضية تأمين الاموال، حيث ان المصارف تريد ان تؤمن على اموالهم، واغلب المتقاعدين كبار بالعمر، وبسبب حالات الوفاة تتخوف المصارف من قبول الكفالة"، مؤكداً انه "اجراء ائتماني من قبل المصارف".

ونفى مدير التقاعد استقطاع اي اموال من رواتب المتقاعدين، قائلاً ان "الدائرة لم تستقطع اي اموال من الراتب، حيث يتم تحويل الاموال الى المصارف، والمصارف توزعها على شركات الدفع الالكتروني، ويتم استقطاع 3 الاف دينار من قبل منفذ الصرف"، لافتاً الى ان "هذا الامر يحتاج الى تدقيق من قبل المصارف على منافذ التوزيع".

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