زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يعترف بفوز بايدن ويهنئه

2020/12/15 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الثلاثاء، بفوز، جو بايدن، على، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

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