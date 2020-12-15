كورونا : 11 حالة وفاة ومعدلات الشفاء تواصل الإرتفاع


كورونا : 11 حالة وفاة ومعدلات الشفاء تواصل الإرتفاع
2020/12/15 | 20:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-         كورونا : 11 حالة وفاة ومعدلات الشفاء تواصل الإرتفاع بغداد  – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 1391  اصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 2165  حالة ، وتراجع كبير في الوفيات التي بلغت 11 حالة جديدة.

واوضح الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة العامة اجرت أكثر من […]

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