2020/12/15 | 20:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع مفاجىء للدينار يثير مخاوف وسط تحذيرات من إنهيار إقتصادي بغداد – الزمان كشف مجلس النواب عن قيام الحكومة الاتحادية، سراً بطباعة عشرات الترليونات من الدنانير لتسديد الرواتب وتغطية النفقات بها. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح امس أن (الحكومة قدمت مرتين مشروع قانون اقتراض لمجلس النواب وصادق المجلس عليهما، وتم […]

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