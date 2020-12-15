جماهير نادي القاسم تقدم دروساً في الوفاء

2020/12/15 | 20:45 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق جماهير نادي القاسم حملة من اجل دعم ناديهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والازمة المالية الخانقة التي يغرق بها النادي ، في ظاهرة هي الاولى على مستوى الاندية العراقية الرياضية.

حيث تشكلت لجنة اطلق عليها ( لجنة دعم نادي القاسم ) توزعت في كافة ارجاء وازقة مدينة الحلة لجمع التبرعات من الاهلي والمحبين لهذه المدينة و فريقها الكروي الذي يرفع اسم مدينتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وهذه الخطوة مشابهة لما قام به جمهور مدينة نابولي في ايطاليا عام 1984، حيث تم جمع تبرعات للتعاقد مع الاسطورة الارجنتينية دييغو ارماندو مارادونا، فالنادي كان يعاني من ضائقة ولم يكن بامكانه جلب النجوم الكبار.

يذكر ان فريق القاسم حقق الفوز الاول له في الدوري الممتاز بالجولة الثامنة من المسابقة بفوزه على الحدود بهدفين نظيفين ليحتل فريق القاسم المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط.

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