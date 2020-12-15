تعرف على قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في دوري الكرة الممتاز

2020/12/15 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة المقبلة من دوري الكرة الممتاز.

وقال رئيس اللجنة حيدر عوفي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الجولة التاسعة من المرحلة الاولى للدوري الممتاز ستشهد غياب ستة لاعبين بسبب تراكم البطاقات الملونة”.

واوضح ان “اللاعبين الستة هم كل من: نياز مقديد وآسن منساه من الكهرباء ورضا نصر الله من الحدود وسيف علي من الصناعات واحمد خالد من الميناء واحمد نور من القاسم”.

يذكر ان مباريات الجولة ستنطلق يوم الخميس المقبل.



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