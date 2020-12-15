الكهرباء: تفعيل استثناء محطات الصرف الصحي من القطع المبرمج

2020/12/15 | 20:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد وزير الكهرباء المهندس ماجد مهدي الأمارة بإستنفار جميع ملاكات الوزارة وتشكيلاتها الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي لمواجهة سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار.

واوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء احمد موسى العبادي، وتعقيباً على دعوة السيد امين بغداد المحترم، لتفعيل استثناء محطات الصرف الصحي من القطع المبرمج،

أن استثناء محطات الصرف الصحي ومحطات تصريف المياه من القطع المبرمج هو قيد العمل الفعلي وبأهمية قصوى ومشددة.

وان جميع ملاكات الكهرباء مدعوة لتعضيد جهود امانة بغداد والدوائر البلدية ومبلغة بمراعاة معالجة اي عارض فوراً ممكن ان يطرأ على مغذيات المحطات الحاكمة والرئيسية وحتى الفرعية لتلافي تجمع المياه في الشوارع.

يذكر ان هنالك جولات ميدانية تجري الان للسيد وزير الكهرباء والسادة الوكلاء على مراكز السيطرة وقطاعات الصيانة،وان غرف عمليات منعقدة بجميع مراكز السيطرة وشركات التوزيع لمعالجة اي طاريء والتنسيق مستمر بشكل فاعل مع امانة بغداد والمحافظات.

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