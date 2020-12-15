"الوزراء" العراقي يصدر 7 قرارات.. أبرزها تخص تعديل موازنة الاتصالات وآبار النفط

2020/12/15 | 20:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بحث خلالها القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.وتمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات …

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