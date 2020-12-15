النزاهة النيابية: العراق رفض بشكل رسمي الربط السككي مع الكويت

2020/12/15 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

كشفت النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن رفض العراق بشكل رسمي الربط السككي مع الكويت.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب يوسف الكلابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موضوع الربط السككي مع الكويت حسم بشكل فني"، لافتاً إلى أن "وكيل وزير النقل أصدر كتاباً إلى وزير النقل بعدم الموافقة على الربط السككي الكويتي".

وأضاف أن "موضوع الربط السككي الكويتي انتهى لأنه يؤثر بشكل حقيقي في الموانئ العراقية وعلى موضوع طريق الحرير".

وكان وزير النقل ناصر حسين الشبلي، قد أكد اليوم الثلاثاء، أن مشروع القناة الجافة سينفذ أما عن طريق الاستثمار أو القروض الميسرة، مشيراً إلى أنه نقطة انطلاق طريق الحرير إلى أوربا.

وقال الشبلي: إن "الوزارة تخطط لتبدأ بالقناة الجافة التي تتكون من الفاو بخطين، الأول إلى تركيا والثاني من تركيا إلى أوربا سواء النقل التجاري أو نقل المسافرين"، مشيراً إلى أن "الشركة العامة للسكك الحديد أكملت المخططات الخاصة بالمشروع، وكان من المؤمل أن يتم تنفيذه إلّا أنه بسبب الضائقة المالية، سيتم التنفيذ أما عن طريق الاستثمار أو عبر القروض الميسرة".

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