البرلمان يُصوت على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة مطالب المزارعين بشأن عقودهم في كركوك

2020/12/15 | 20:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة مطالب المزارعين في كركوك.

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