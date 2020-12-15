أهم قرارات مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الأسبوعية

2020/12/15 | 21:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات من بينها دعم وزارة الصحة بشأن شراء اللقاح، وقيام وزارة الما...

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