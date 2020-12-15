مكتب السيد السيستاني يعلن موعد غرة شهر جمادى الاولى

2020/12/15 | 21:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء هو متمم لشهر ربيع الآخر....

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