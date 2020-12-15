مقتل ناشط مدني بسلاح کاتم شرق بغداد

2020/12/15 | 21:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الثلاثاء، بمقتل "ناشط مدني" بهجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

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