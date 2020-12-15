2020/12/15 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قررت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة اليوم الثلاثاء ( 15 كانون الاول 2020) تغيير توقيت مباراتين في الجولة التاسعة من منافسات دوري الكرة الممتاز والمقرر إقامتهما يوم الجمعة المقبل على ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في البصرة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إنها" قررت تغييرَ توقيت مباراة الزوراء والميناء ضمن الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز من الساعة الثامنة والنصف مساءً إلى الساعة الرابعة والربع عصرًا، وكذلك توقيت مباراة نفط البصرة وزاخو من الساعة الرابعة والربع عصرا إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً".

وتنطلق الجولة التاسعة يوم الخميس المقبل بإقامة اربع مباريات، فيما تختتم الجمعة بستة لقاءات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسابقات الكرة تعلن عن تغيير توقيت مباراتين بدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسابقات الكرة تعلن عن تغيير توقيت مباراتين بدوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).