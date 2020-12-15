البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس النواب

2020/12/15 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انهى مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس النواب.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، أن مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018.

وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب، على تشكيل لجنتين نيابتين، تختص الاولى بمتابعة مطالب مزارعي وعقود الزراعة في كركوك، والثانية لمتابعة مدى قانونية تطبيق قرارات العدالة الانتقالية.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوت (خلال جلسته المنعقدة حالياً) على لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع وعدد من النواب لمتابعة مطالب المزارعين بشأن العقود الزراعية والاشكالات الاخرى في محافظة كركوك".

وأشارت إلى أن "مجلس النواب صوت على لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين وعدد من النواب لمتابعة مدى قانونية تطبيق قرارات العدالة الانتقالية".

وصوت البرلمان، خلال الجلسة المنعقدة الآن، على تعيين هيام نعمت في منصب وزيرة الدولة.

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