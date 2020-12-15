الداخلية ترد على تهديدات ما يسمى بجماعة الأمر بالمعروف- عاجل

2020/12/15 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

ردت وزارة الداخلية على تهديدات ما يسمى بجماعة الأمر بالمعروف التي توعدت باستهداف محال بيع المشروبات الكحولية ودعت القوات الامنية إلى الابتعاد عن هذه المحال.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "القوات الامنية لا تعطي وزناً لمثل هكذا تهديدات ، اذا لا توجد فعلياً اية قوة قادرة على مواجهة القوات الامنية وهي تطمئن المواطنين بهذا الشأن".

واضاف ان "القوات الامنية استطاعت ان تقف بوجه تنظيم داعش الارهابي وتحطيمه ولن تخشى اية تهديدات ، ووضعت خططاً مدروسة لمواجهة اية مواقف ".

وكشف عن "تنفيذ خطة امنية لدى وزارة الداخلية لاعادة توزيع القطعات الامنية وسط بغداد لتعزيز الأمن بعد خروقات شهدتها الفترة الماضية ".

ولفت الى ان "الخطة تهدف كذلك لتخليص الاهالي من التمدد العشوائي للملاهي ومحال بيع الخمور غير المرخصة وهو ما اثار حفيظة المواطنين واصبح يهدد النسيج الاجتماعي خاصة في وسط بغداد وهو ما حدث بالفعل وتم تنفيذ حملة وتم اغلاق الكثير منها".

ويوم أمس ، علنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الشروع بعملية أمنية لغلق القاعات والنوادي اليلية ومخازن بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة ببغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تنفيذا لتوجيهات المراجع وقاضي التحقيق بشأن غلق القاعات والنوادي الليلية والمحلات الخاصة ببيع المشروبات الكحولية غير المجازة، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الامن السياحي في وزارة الداخلية عملية امنية أسفرت عن غلق (91) موقعا من هذه الاماكن".

وأضافت، أن هذه المواقع لا تحمل موافقة رسمية بممارسة المهنة ومخالفة للتعليمات والضوابط القانونية بمناطق متفرقة من بغداد كما القت القبض على مالكيها"، مشيراً إلى أنه "اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

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