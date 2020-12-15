2020/12/15 | 21:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على مسؤول خلية ارهابية وعلى متهم بتزوير اللوحات المرورية في كركوك.وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك ، القت القبض على الارهابي المكنى / ابو طلحة / المسؤول عن خلية ارهابية نشط عملها بين محافظتي كركوك و نينوى ،وهو مطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائة لعصابات داعش الارهابية ".واوضح انه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالاشترك في التعرض ضد قوات البيشمركة في جبل بعشيقة وكان يرتدي حزاما ناسفا ، ومن المشاركين في معارك الساحل الايسر في وادي حجر ضد القوات الأمنية اثناء عمليات التحرير .من جانب آخر القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في كركوك ، القبض على احد المتهمين في المحافظة يقوم بتزوير لوحات العجلات المرورية مقابل مبالغ مالية ، بالجرم المشهود وبحوزته المبارز الجرمية./انتهى9

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